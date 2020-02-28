В Саранске полицейские проводят проверку по факту фиктивной регистрации граждан России

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт фиктивной регистрации граждан России.

Стражами порядка было установлено, что житель села Монастырское 1946 года рождения фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащей ему квартире четырех граждан России 1985, 1986, 2009 и 2015 годов рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф