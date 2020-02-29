В центре Саранска временно ограничат стоянку транспортных средств

В центральной части Саранска на следующей неделе будет ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 2 марта до 18:00 3 марта стоянка транспортных средств будет запрещена на парковках, расположенных по следующим адресам: по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической; в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39); в районе здания АКБ «Актив банк» (ПАО) (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а); между зданиями ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, 36) и ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (ул. Коммунистическая, 61).

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение массового мероприятия.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru