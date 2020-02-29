В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Перевозчик».

За один день проведения указанного мероприятия стражи порядка привлекли к административной ответственности 96 водителей. Наиболее частыми нарушениями являются превышение скорости, игнорирование правил перевозки людей и правил пользования внешними световыми приборами, создание потенциально опасных ситуаций при маневрировании, а также управление неисправным транспортным средством.

Несколько водителей маршрутных такси не использовали ремень безопасности. В Большеигнатовском районе гражданин управлял микроавтобусом без путевого листа, а аккумуляторная батарея в данном транспортном средстве не была закреплена должным образом.

Особое внимание было уделено школьным автобусам. В транспортном средстве, перевозящем школьников в Ромодановском районе, отсутствовал огнетушитель, а в Краснослободском районе были выявлены нарушения требований о проведении технического осмотра перед рейсом.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Источник: 13.мвд.рф