В Мордовии прошла операция «Полиция и дети»

В Мордовии были подведены итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Полиция и дети».

Указанное мероприятие проводилось в период с 17 по 21 февраля. В операции приняли участие 340 сотрудников органов внутренних дел, а также 318 представителей заинтересованных ведомств.

В течение пяти дней в образовательных учреждениях Мордовии проводились разъяснительные беседы с несовершеннолетними об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также о последствиях участия в незаконных публичных мероприятиях.

Были выявлены и поставлены на профилактический учет 7 подростковых групп антиобщественной направленности.

Было задокументировано 127 административных правонарушений, совершенных либо несовершеннолетними, либо в их отношении.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик».

Источник: 13.мвд.рф