В Лямбире горели баня и гараж

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание бани и гаража.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 28 февраля. Возле дома №32, расположенного по адресу – улица Крестьянская, загорелись баня и гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню и гараж на площади 46 квадратных метров. Причина возгорания построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru