В Ельниковском районе прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате

В Ельниковском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 12 работников ООО «Рассвет» не получили зарплату за январь текущего года. Сумма задолженности по заработной плате составила 72 тыс. рублей.

Руководитель указанной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru