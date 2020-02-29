Заместитель прокурора Мордовии проверил следственный изолятор

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков 28 февраля провел проверку следственного изолятора №1.

Заместитель прокурора республики ознакомился с условиями содержания в следственном изоляторе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных. Леонид Перескоков посетил медицинскую часть, камеры содержания указанных лиц, штрафные помещения, столовую, общежитие отряда осужденных, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Рассматриваемая проверка проводилась на предмет соблюдения администрацией следственного изолятора прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Жалобы со стороны осужденных не поступали.

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Источник: prokrm.ru