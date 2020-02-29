В Краснослободске горел автомобиль

В Краснослободске произошло возгорание автомобиля.
Днём 28 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Интернациональной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль, припаркованный возле дома №24.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил моторный отсек транспортного средства на площади 1 кв. м.
Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru