В Краснослободске горел автомобиль

В Краснослободске произошло возгорание автомобиля.

Днём 28 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Интернациональной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль, припаркованный возле дома №24.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил моторный отсек транспортного средства на площади 1 кв. м.

Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru