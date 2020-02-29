В Мордовии была проведена уникальная хирургическая операция

В Мордовии впервые была проведена уникальная хирургическая операция.

Команда хирургов под руководством врача-травматолога высшей категории Олег Инякина впервые в истории Мордовии провела сложную малоинвазивную операцию по восстановлению целостности тазового кольца.

Пациент, который был доставлен в Саранск из одного из районов Мордовии, получил сложный перелом костей таза в результате падения с высоты. Операция длилась 2 часа. Уже через 5-7 дней пациент начнет ходить на костылях. Если бы не эта операция, житель Мордовии ещё полгода оставался бы прикованным к постели.

По информации «Известий Мордовии».

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