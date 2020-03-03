Прокуратура Дубенского района выявила нарушения трудового законодательства

В Дубенском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности муниципальных учреждений.

Представителями ведомства было установлено, что коллективными договорами МБОУ «Поводимовская СОШ» и МБУ ДО «Дубенская ДЮСШ» сроки выплаты заработной платы установлены с нарушением предусмотренной законом периодичности.

В коллективных договорах МБУК «Дубенский РДК», МБУ ДО «Дубенская ДШИ», МБУК «Дубенская районная библиотека» размер денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы уменьшен на 50%.

Также были выявлены факты установления продолжительности рабочего времени без учета особенностей в отношении женщин, работающих в сельской местности. В МБОУ «Чиндяновская ООШ», МБУК «Дубенская районная библиотека», МБДОУ «Дубенский детский сад «Солнышко» для указанной категории была установлена рабочая неделя продолжительностью 40 часов, а в МБОУ «Дубенская ДЮСШ» 48-часовая рабочая неделя.

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Источник: prokrm.ru