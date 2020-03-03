Прокуратура Краснослободского района добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Представителями ведомства в ходе проведения проверок в отношении ООО «Актив-Электро» и ООО «Сервисплюс» были выявлены нарушения, связанные с выплатой заработной платы и отпускных. Также было установлено, что компенсация за несвоевременную выплату заработной платы не начисляется и не выплачивается работникам.

Руководителям указанных организаций были внесены представления.

Кроме того, в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru