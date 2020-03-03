Одна из организаций Мордовии нарушила нормы обращения с отходами

В Рузаевском районе одна из местных организаций нарушила санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что представителями ООО «Чистый город» вопреки требованиям действующего законодательства на принадлежащем организации полигоне твердых коммунальных отходов не было установлено ограждение у места разгрузки и складирования ТКО. Кроме того, было установлено, что требования при организации и развитии системы раздельного накопления отходов не выполняются, предварительная обработка ТКО, включая их сортировку, разборку, очистку, не проводится. Также выяснилось, что отсутствуют средства измерения массы отходов.

В отношении директора ООО «Чистый город» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений закона.

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Источник: prokrm.ru