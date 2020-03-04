Полицейские изъяли марихуану у 24-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 24-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Энергетическая, стражи порядка, досматривая автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 24-летнего жителя Саранска, обнаружили и конфисковали марихуану массой более 7 г.

Парень заявил, что хранил наркотик для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что 38-летний житель Саранска во время ссоры до смерти избил свою знакомую.

Источник: 13.мвд.рф