29-летняя жительница Саранска из-за обиды едва не убила своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 29-летняя гражданка, которая ударила ножом своего знакомого.

В ночь на 29 февраля 29-летняя гражданка и её 30-летний знакомый, находясь в квартире общего приятеля, распивали алкогольные напитки. В определенный момент между гостями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений горожанка взяла в руки кухонный нож и ударила им 30-летнего оппонента в область груди. Затем гражданка вызвала медиков.

Свою вину жительница Саранска не отрицает. Горожанка пояснила, что решила ударить знакомого ножом из-за того, что последний оскорбительно высказался в её адрес.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что 38-летний житель Саранска во время ссоры до смерти избил свою знакомую.

Источник: 13.мвд.рф