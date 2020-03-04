В Ковылкино в результате столкновения двух автомобилей пострадал мужчина

В Ковылкино произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

Инцидент произошел утром 3 марта на пересечении улиц Комсомольской и Советской. По предварительным данным, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Альмера», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 37-летний таксист устроил ДТП, в результате которого пострадала 24-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф