В Ковылкино автомобилист сбил женщину

В Ковылкино 63-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 3 марта возле дома №32, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, 58-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Нива», во время движения задним ходом из-за невнимательности совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места инцидента, но, спустя некоторое время, был найден и задержан. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф