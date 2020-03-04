В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло вечером 3 марта на территории Ленинского района города. На улице Гагарина 42-летний водитель автомобиля марки «Киа», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Ровер», по причине чего транспортные средства столкнулись.

37-летнему водителю «Ровера», а также двум его пассажиркам 42- и 64-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф