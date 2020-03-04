Два жителя Атяшевского района подозреваются в незаконном обороте оружия

В Атяшевском районе два местных жителя подозреваются в незаконном обороте оружия.

В конце февраля 37-летний житель села Сосновка в рамках операции «Оружие-2020» добровольно выдал стражам порядка гладкоствольный одноствольный обрез охотничьего ружья.

Сотрудники уголовного розыска установили, что оружие указанный мужчина приобрел у знакомого, который незаконно изготовил его. Ружье житель села Сосновка использовал во время охоты на уток. Сельчанин решил сдать обрез с целью получения денежных средств.

37-летний гражданин и его знакомый были привлечены к уголовной ответственности. Мужчины не отрицают свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф