Житель Мордовии угнал автомобиль своего знакомого

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который угнал автомобиль своего знакомого.

На прошлых выходных 41-летний житель Саранска, находясь в селе Стрелецкая Слобода Рузаевского района, распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. После завершения попойки горожанин вышел на улицу и заметил припаркованный автомобиль собутыльника. Транспортное средство не было заперто, а ключи находились в салоне. В итоге житель Саранска завел автомобиль, после чего направился к своему приятелю, проживающему в Чамзинском районе.

На выезде из Саранска закончился бензин. Мужчина, оставив автомобиль, на попутном транспорте вернулся в Рузаевский район.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф