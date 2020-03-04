В Саранске в 2021 году благоустроят парк по улице Тани Бибиной

В Саранске в итоговом голосовании по благоустройству общественной территории в 2021 году победу одержал парк по улице Т. Бибиной.

За время проведения голосования на сайте городской администрации, которое длилось с 17 по 27 февраля, поступило 8722 голоса.

50,25% голосов было отдано за парк по ул. Т. Бибиной. За эту территорию велась активная агитационная работа силами местных активистов.

До 12 марта горожане могут высказать свое мнение по предлагаемым видам работ и наполнению парка. Предложения можно направлять в электронном виде по следующему адресу: dgha@adm-saransk.ru. Письмо должно иметь пометку «Предложение о мероприятиях по благоустройству общественных территорий на 2021 год». Также предложения можно направлять в письменном виде (430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305).

Размер субсидии, выделяемой в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», составляет 40 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru