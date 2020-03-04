В Саранске несколько жилых домов остались без холодной воды

На некоторых улицах Саранска была приостановлена подача холодной воды.

В зону отключения попали многоквартирные дома №№ 5/1 и 5/2, расположенные по улице Транспортной. Также холодной воды нет в частных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Транспортная, д. №№ 6 – 44; пер. Евсевьева, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

По ул. Студенческой, д. №№ 6, 8, а также по ул. Транспортной, д. № 9 (техникум сферы услуг и промышленных технологий.) и д. № 15 будет снижено давление холодной воды.

Воду будут подвозить к дому № 5/2, расположенному по адресу – улица Транспортная.

Причиной прекращения подачи холодного водоснабжения является дефект трубопровода холодного водоснабжения на перекрестке улиц Транспортная и Евсевьева.

Подача воды будет возобновлена после завершения ремонтных работ.

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Источник: adm-saransk.ru