В Мордовии молодым мамам дадут деньги на первоначальный взнос по ипотеке

Глава Мордовии Владимир Волков предложил ряд инициатив, направленных на повышение уровня рождаемости в регионе и поддержку семей с детьми.

Одной из инициатив главы региона является введение единовременной денежной выплаты на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тыс. рублей.

Рассматриваемый бонус будет предоставлен женщинам, которые родили первого ребенка, пока им не исполнилось 25 лет. Также в данном случае необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был ниже двух прожиточных минимумов в республике.

По информации «Известий Мордовии».

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