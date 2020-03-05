В Саранске неизвестный гражданин расплатился фальшивыми деньгами за доставку груза

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была выявлена при пересчете выручки, поступившей из транспортной компании. Стражами порядка было установлено, что неизвестный гражданин расплатился фальшивой банкнотой за доставку груза.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина, сбывшего поддельную денежную купюру.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф