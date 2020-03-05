В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».

Указанная операция была проведена с целью предотвращения нарушений правил проезда нерегулируемых пересечений дорог с круговым движением.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражами порядка было выявлено 14 нарушителей. В отношении автомобилистов, которые не соблюдают правила, были составлены административные материалы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезжать можно только с крайней правой полосы.

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Источник: 13.мвд.рф