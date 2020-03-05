52-летний житель Теньгушевского района подозревается в незаконном хранении боеприпасов

В Теньгушевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении боеприпасов.
Стражи порядка обнаружили в доме 52-летнего жителя указанного района по одному патрону от пистолета Макарова и карабина, два патрона от револьвера, а также по три патрона от мелкокалиберной винтовки и гладкоствольного ружья.
Мужчина пояснил, что изначально боеприпасы принадлежали его брату, который умер несколько лет назад.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске неизвестный гражданин расплатился фальшивыми деньгами за доставку груза.
Источник: 13.мвд.рф