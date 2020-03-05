Неизвестный мошенник ограбил предпринимателя из Саранска

В Саранске предприниматель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Недавно предпринимателю позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что он является представителем правоохранительной организации. Затем незнакомец сообщил, что в здании учреждения, в котором он работает, нужно заменить рольставни. Под этим предлогом мошенник предложил предпринимателю приехать к нему на работу, чтобы сделать замеры. Пострадавший принял данное предложение.

Мошенник попросил мужчину заехать в магазин, чтобы купить бутылку коньяка и пополнить несколько счетов абонентских номеров, пообещав вернуть деньги при встрече. Предприниматель выполнил данную просьбу. Приехав по указанному мошенником адресу, мужчина выяснил, что учреждение, сотрудником которого представился его собеседник, в выполнении упомянутых работ не нуждается. Преступник перестал выходить на связь. Пострадавший лишился 25 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф