В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН по Мордовии для нескольких десятков сотрудников завершились 23 насыщенных и увлекательных учебных дня.

Слушатели в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Итоговые испытания проходили в форме квалификационного экзамена.

На всех этапах экзамена на высоком уровне были показаны все те умения и навыки, которые слушатели старательно приобретали на протяжении нескольких недель. За этот промежуток времени они не только получили знания, необходимые для служебной деятельности, но и успели найти друзей.

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Источник: 13.fsin.su