В Мордовии главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства

В Дубенском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение бюджетного законодательства.

В ходе проведения проверки представителями ведомства было установлено, что по результатам закупки у единственного поставщика администрацией Кочкуровского сельского поселения с ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» в начале прошлого года был заключен муниципальный контракт на поставку газа на сумму 50 тыс. рублей, хотя необходимые доведенные лимиты бюджетных обязательств отсутствовали.

Глава администрации упомянутого сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Ещё одно должностное лицо понесло дисциплинарное наказание.

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Источник: prokrm.ru