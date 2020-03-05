После вмешательства судебного пристава 62-летний житель Саранска оплатил штраф

Замена штрафа другим видом наказания побудила 62-летнего жителя Саранска погасить долг.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП РФ по Мордовии на принудительном исполнении находился документ о взыскании с 62-летнего жителя Саранска уголовного штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Приговором Пролетарского районного суда Саранска указанный гражданин был признан виновным в нарушении ПДД. В качестве основного вида наказания ему был назначен штраф в размере 80 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о том, что неуплата штрафа в установленный срок является злостным нарушением и влечет замену данной меры другим видом наказания.

После указанного уведомления должник оплатил штраф.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо».

Источник: r13.fssprus.ru