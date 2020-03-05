В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 4 марта на 18-м километре Восточного обхода. По предварительной информации, 20-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки ВАЗ-21140, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба автомобилиста.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф