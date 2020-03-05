В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 4 марта возле дома №2, расположенного по адресу – улица Титова, инспекторы ДПС остановили автомобиль марки ВАЗ-21104. За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф