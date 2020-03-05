В Мордовии разыскивается автомобилист, протаранивший забор

В Мордовии разыскивается автомобилист, который протаранил забор.

Происшествие произошло поздним вечером 3 марта в посёлке Смольный Ичалковского района. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, во время движения по улице Тополей не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в забор. Ограждение и транспортное средство получили серьезные повреждения.

Автомобилист скрылся с места происшествия.

Сотрудники отделения ГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» просят очевидцев данного инцидента сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 2-17-02, 2-12-02 или 02.

Также читайте о том, что в Мордовии был обнаружен труп мужчины, который пропал без вести несколько месяцев назад.

Источник: vk.com/pro_10tvrm