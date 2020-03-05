В Кадошкинском районе обсудили развитие сферы образования

На базе Кадошкинской средней школы прошло открытое совещание с педагогическим коллективом общеобразовательных школ и воспитателей дошкольных учреждений района, представителями родительских комитетов и общественности.

В указанном совещании приняла участие министр образования Мордовии Галина Явкина, которая обратила особое внимание на то, что в прошлом году имело место обновление материально-технической базы сельских школ.

До 2024 года в Мордовии планируется ежегодно строить по одной школе, а также обеспечить ремонт спортзалов.

Создаваемые «Точки роста» позволят детям из отдаленных населенных пунктов получать комплексный объем знаний наравне с учениками из крупных городов

В настоящее время в школах Кадошкинского района реализуются три направления нацпроекта «Образование», среди которых «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда».

По информации «Известий Мордовии».

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