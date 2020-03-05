В Мордовии будут переоснащены школы искусств

В течение четырех ближайших лет в Мордовии будут переоснащены несколько школ искусств.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что в нынешнем году нужно отремонтировать Чамзинскую музыкальную школу и Ковылкинскую школу искусств, а также оснастить оборудованием и музыкальными инструментами четыре школы искусств в Саранске, Рузаевке, Чамзинском и Ардатовском районах.

До 2024 года в Мордовии в рамках реализации национального проекта под названием «Культура» переоснастят 12 детских школ искусств.

По информации «Известий Мордовии».

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