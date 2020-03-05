В Мордовии 140 семей решили воспользоваться программой «Семейная ипотека»

В Мордовии программой «Семейная ипотека» воспользовались 140 семей.

Участниками указанной программы могут стать семьи, в которых в 2018 году или в минувшем году родился второй ребенок или последующие дети.

Банки по рассматриваемой программе выдают кредит под ставку от 4% до 5%.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что региональное правительство должно принять меры, направленные на существенное увеличение количества семей, участвующих в «Семейной ипотеке».

По результатам прошлого года в Мордовии количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 20%.

Владимир Волков также поручил качественно информировать жителей республики о действующих в регионе ипотечных программах, поскольку, по его мнению, граждане могут отказываться от определенных условий приобретения недвижимости именно по причине плохого ознакомления с данным вопросом.

По информации «Известий Мордовии».

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