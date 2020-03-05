В Мордовии может пройти международная олимпиада школьников

Мордовия ведет подготовку к проведению международной олимпиады школьников.

Глава Мордовии Владимир Волков, выступая перед Госсобранием, заявил, что качество знаний, получаемых в городских и сельских школах, должно находиться на одном уровне. Также руководитель региона отметил, что не должно быть различий в условиях учебного процесса. Для достижения данной цели создаются «Точки роста». Владимир Волков также заявил, что на протяжении трех ближайших лет каждая вторая сельская школа должна быть оснащена современными средствами обучения, а в каждой третьей школе нужно обновить компьютерное оборудование.

Глава Мордовии также подчеркнул важность повышения качества математического образования. Педагогическому институту было поручено проработать открытие лицея для школьников, который будет ориентирован на подготовку будущих учителей математики. Эти задачи будут закреплены в специальной программе развития математического образования до 2030 года.

Владимир Волков также отметил, что региональное правительство должно внести предложения по проведению в следующем году в Саранске международной олимпиады школьников.

По информации «Известий Мордовии».

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