В Мордовии скоро появится «Социальная няня»

В Мордовии в скором времени появится «Социальная няня».

При поддержке руководителя Мордовии Владимира Волкова в регионе появится «Социальная няня». Реализация рассматриваемого проекта была поручена республиканскому министерству социальной защиты совместно с НКО.

Суть «Социальной няни» заключается в том, что волонтеры будут помогать многодетным семьям решать вопросы бытового характера. Например, участники проекта могут забрать ребенка из школы или детского сада, отвести его в секцию, а также помочь с покупками.

По информации «Известий Мордовии».

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