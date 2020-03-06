В Мордовии были подтоплены два моста

В Мордовии из-за паводка были подтоплены два низководных моста в Ковылкинском районе.

В зоне подтопления оказались мосты через реку Мокша, один из которых ведет в населенный пункт Красная Пресня. В указанном селе насчитывается 126 домов, в которых проживают 478 человек. Уровень воды выше полотна моста составляет 40 см. Было ограничено движение пешеходов и автомобильной техники. Имеется объездной путь через посёлок Силикатный.

Другой низководный мост ведет в населенный пункт Васильевка, где располагается 94 дома, в которых проживают 227 человек. Уровень воды выше полотна моста составляет 35 см. В данном случае также ограничено движение пешеходов и автомобильной техники. Есть объездной путь через населенный пункт Наровчат Пензенской области.

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Источник: 13.mchs.gov.ru