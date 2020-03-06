В Мордовии ожидаются сильные порывы ветра

На территории Мордовии 6 марта ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что на протяжении сегодняшнего дня на территории республики будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Автомобилистам не следует оставлять транспортные средства возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии были подтоплены два моста.

Источник: 13.mchs.gov.ru