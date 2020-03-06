В Саранске оперативно устранили дефект на канализационном коллекторе

В Саранске был оперативно устранен дефект на канализационном коллекторе по улице Грузинской.

Вечером 5 марта в результате дефекта на канализационном коллекторе образовался провал на проезжей части по улице Грузинской. На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады МП «Саранскгорводоканал».

Директор МП «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин сообщил, что произошел провал верхнего свода железобетонного канализационного коллектора, построенного в 1965 году. Ремонтные бригады провели работы по замене участка поврежденной трубы протяженностью 6 метров на металлическую конструкцию диаметром 700 мм. В устранении данной аварии принимали участие более 20 специалистов.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru