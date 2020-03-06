Владислав Поршин стал главой Зубово-Полянского района

Администрацию Зубово-Полянского района возглавил Владислав Поршин.
За кандидатуру Владислава Поршина единогласно проголосовали местные депутаты.
Новый руководитель администрации Зубово-Полянского района родился в посёлке Озерный. В 2010 году Владислав Поршин стал районным прокурором.
В декабре прошлого года господин Поршин был назначен исполняющим обязанности главы Зубово-Полянского района.
По информации «Известий Мордовии».
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