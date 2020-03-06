В Мордовии мужчину оштрафовали за продажу сгущенного молока без сопроводительных документов

В Мордовии был оштрафован гражданин, который занимался продажей сгущенного молока, не имея необходимых сопроводительных документов.

На ярмарке, проходившей в Большеигнатовском районе, мужчина продавал сгущенное молоко без товарных накладных и ветеринарно-сопроводительных документов на партию.

В отношении указанного гражданина была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 500 рублей. Также с нарушителем была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения законодательства.

Также читайте о том, что судебные приставы взыскали с одной из организаций Мордовии задолженность по зарплате.

Источник: ursn-rm.ru