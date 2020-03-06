В Мордовии запретили продавать снюс несовершеннолетним гражданам

В Мордовии депутаты поддержали инициативу прокурора республики о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции.

Необходимость разработки рассматриваемого законопроекта обусловлена тем, что все большую популярность среди несовершеннолетних лиц приобретают некурительные изделия, в составе которых содержится никотин (так называемые нюхательные, жевательные, сосательные и иные бестабачные никотиносодержащие изделия в виде конфет, мармеладок, зубочисток, замоченных в никотине фруктов и др., в народе их называют снюсами).

По результатам экспертизы упомянутых смесей было установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан из-за токсического воздействия на центральную нервную систему. Кроме того, в их составе был обнаружен свинец.

Была установлена административная ответственность за незаконную продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции, а также за вовлечение детей в процесс потребления такой продукции.

За повторное нарушение указанного законодательного акта в течение одного года предусмотрены повышенные штрафные санкции.

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Источник: prokrm.ru