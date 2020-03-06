В Саранске прошла операция «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

За один день проведения указанного мероприятия стражи порядка привлекли к административной ответственности 27 водителей. Кроме того, было выявлено 20 нарушителей среди пешеходов.

Пешим участникам дорожного движения следует помнить, что переходить проезжую часть можно только в предназначенных для этого местах, перед выходом на дорогу нужно сначала оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход безопасен.

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Источник: 13.мвд.рф