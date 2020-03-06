В Саранске разыскивается мужчина, страдающий потерей памяти

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который страдает потерей памяти.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения, являющийся жителем Саранска, с 23 мая прошлого года не выходит на связь с родными и близкими. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко.

Известно, что разыскиваемый гражданин имеет серьезные проблемы с памятью и не может ориентироваться на местности.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о текущем местонахождении жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф