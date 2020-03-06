В Ковылкинском районе осудили женщину, укравшую деньги у своего знакомого

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая похитила денежные средства у своего знакомого.

В декабре минувшего года жительница указанного района, ранее имевшая проблемы с законом, похитила из дома своего знакомого, которому на протяжении нескольких лет помогала по хозяйству, денежные средства в сумме 35 тыс. рублей.

Около 10 тыс. рублей женщина потратила на покупку спиртного и еды. Оставшаяся часть суммы была возвращена пострадавшему.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Мордовии был обнаружен труп мужчины, который пропал без вести несколько месяцев назад.

Источник: 13.мвд.рф