Житель Саранска во время ссоры избил знакомого молотком

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который избил своего знакомого молотком.

4 марта 30-летний гражданин гостил у своего знакомого, проживающего в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Ульянова. В компании владельца жилья и ещё нескольких мужчин указанный горожанин распивал алкогольные напитки. В ходе попойки между 30-летним гражданином и одним из участников застолья, который также находился в квартире в качестве гостя, вспыхнула ссора, ставшая своего рода продолжением днем ранее произошедшего между оппонентами конфликта. В процессе выяснения отношений горожанин 30-летнего возраста избил собутыльника молотком. Мужчина наносил удары по голове. После этого горожанин ушел домой, а хозяин квартиры вызвал медиков.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. У мужчины были диагностированы множественные рвано-ушибленные раны левой височной области, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма.

30-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф