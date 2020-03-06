50-летний житель Ковылкинского района добровольно выдал гладкоствольное охотничье ружье

В Ковылкинском районе местный житель добровольно выдал гладкоствольное охотничье ружье.

50-летний житель села Рыбкино добровольно выдал гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ без цевья и ударно-спускового механизма 16-го калибра.

Мужчина пояснил, что оружие ранее принадлежало его отцу, который скончался много лет назад.

МВД по Мордовии напоминает, что на территории региона проводится акция «Оружие-2020», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

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Источник: 13.мвд.рф