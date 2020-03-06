В Саранске столкнулись троллейбус и маршрутное такси

В центральной части Саранска произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса.

Указанное происшествие произошло вечером 5 марта на улице Коммунистической. В ДТП попали троллейбус №7 и маршрутное такси №40. Точные обстоятельства инцидента пока что не сообщаются. По предварительной информации, водитель маршрутного такси врезался в троллейбус, который в этот момент подъезжал к остановке общественного транспорта.

Какие-либо сведения о пострадавших в результате данного происшествия не поступали.

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Источник: mordovmedia.ru