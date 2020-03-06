В Саранске школьный автобус врезался в легковушку

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса.

Происшествие произошло утром 5 марта на одном из перекрестков города. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем школьного автобуса марки ПАЗ, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ.

О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовала Олеся Захарова.

Также читайте о том, что в центре Саранска столкнулись троллейбус и маршрутное такси.

Источник: vk.com/saransk_photo